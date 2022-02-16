Более тысячи котлов и другого оборудования приобрели потребители в "Винницагазе"

В 2021 году потребители газа Винницкой области приобрели в АО "Винницагаз" почти 2 тысячи единиц различного газового оборудования – от сигнализаторов газа до котлов. Компания предоставляет услуги по подключению и реконструкции сетей в комплексе с продажей необходимого оборудования и его сервисным обслуживанием. Заказать услугу можно через "104.ua Клиентское пространство".

В прошлом году более тысячи газовых котлов и водонагревателей, 840 сигнализаторов загазованности и 70 модемов дистанционной передачи данных приобрели потребители в АО "Винницагаз". В текущем году компания ожидает увеличения объемов реализации. При этом "Винницагаз" предоставляет услуги по установке и сервисному обслуживанию газового оборудования. Особенно выгодно приобретение приборов в комплексе с услугами подключения к сетям или реконструкции, которые уже заказали около тысячи клиентов.

"Комплексная услуга "Газ под ключ" включает все этапы – от подачи заявления, проектных и монтажных работ – до пуска газа на газовые приборы и их сервисного обслуживания. Это позволяет потребителю сэкономить время и деньги, получить профессиональные услуги в одном месте", – объясняет директор по капитальному строительству АО "Винницагаз" Николай Яременко.

Заказать услугу "Газ под ключ", получить консультацию, подобрать и приобрести необходимое оборудование потребители могут в центрах обслуживания "104.ua Клиентское пространство" или по телефону 0 800 304 104. На выбор потребителя обширный ассортимент продукции ведущих производителей, в том числе котлы собственного импорта. Оборудование сертифицировано, отвечает международным требованиям качества, обеспечит потребителям комфорт, безопасность и надежность при использовании газа. Ознакомиться со всем ассортиментом можно на сайте. Какие образцы предпочесть - профессионально посоветует персональный менеджер "104.ua Клиентского пространства". В свою очередь АО "Винницагаз" осуществит профессиональную установку и обслуживание приборов.

Также потребители могут воспользоваться акционным предложением для замены имеющегося котла по фиксированной цене 8500 гривен. Услуга действительна при покупке котла в "104.ua Клиентское пространство", если расположение прибора и мощность потребления газа не изменяются, а также нет необходимости изменять систему дымохода.

АО "Винницагаз" более 65 лет работает с газовыми сетями. Опыт специалистов в сочетании с новейшими технологиями позволяют выполнять работы любого уровня сложности. А услуга "под ключ" дает долгосрочную гарантию оборудования от ведущих европейских производителей при условии соблюдения правил пользования и сервисного обслуживания.