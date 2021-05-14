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Более тысячи клиентов "Запорожгаза" с начала года заказали реконструкцию

Автор: Мария Тарарыева

С начала года более тысячи клиентов "Запорожгаза" заказали реконструкцию. В этом году реконструкцию системы газоснабжения осуществили 1230 жителей Запорожья и области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Реконструкция системы газоснабжения – это комплекс работ, который может включать в себя замену каких-либо газовых приборов на более мощные, перенос газового счетчика или котла, установка дополнительного оборудования, а также изменение расположения газовых сетей.

"Реконструкция сети газоснабжения предусматривает изготовление технических условий и проектного решения, строительно-монтажные работы, проверку на прочность и герметичность нового газопровода, прием в эксплуатацию и пуск газа в газовые приборы. АО "Запорожгаз" предоставляет комплексную услугу по реконструкции, что позволяет значительно сэкономить время и средства клиента. Ведь клиентам не нужно самостоятельно контролировать все процессы реконструкции, этим занимаются персональные менеджеры", - сообщила директор по капитальному строительству АО "Запорожгаз" Виктория Абрамова.

Для того, чтобы заказать услугу реконструкции, клиенту необходимо обратиться в 104.ua Клиентское пространство с соответствующим заявлением, предоставить пакет документов. Персональный менеджер контролирует процесс выполнения работ по реконструкции и в телефонном режиме консультирует клиента. Если во время реконструкции нужно заменить газовые приборы, персональный менеджер поможет подобрать и купить необходимое оборудование, непосредственно в клиентском пространстве.

"Специалисты АО "Запорожгаз" являются экспертами в предоставлении работ по реконструкции любого уровня сложности, имеют исключительный опыт и качественное материально-техническое обеспечение. Все сотрудники, выполняющие реконструкцией систем газоснабжения, постоянно совершенствуют свои навыки и подтверждают свою квалификацию", - говорится в сообщении.

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