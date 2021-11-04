ru ua
Чт, 04 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Тисячі кібератак та робота на ФСБ: СБУ викрила хакерське угруповання Armagedon

Новость на русском →
Київ, Четвер 04 листопада 2021 12:19
Тисячі кібератак та робота на ФСБ: СБУ викрила хакерське угруповання Armagedon Фото: СБУ встановила хакерів всесвітньо відомого угруповання Armagedon (pixabay.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Служба безпека України встановила хакерів всесвітньо відомого угруповання Armagedon, яке здійснило понад 5 тисяч кібератак на державні органи України. Ними виявилися офіцери "Кримського" ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Armagedon - це спеціальний проект ФСБ РФ, який прицільно "працював" по Україні. Цей "напрям роботи" координує 18-й Центр ФСБ РФ (Центр інформаційної безпеки) з дислокацією в Москві, йдеться у повідомленні.

"Українській спецслужбі вдалося поіменно встановити зловмисників, перехопити їхні розмови, а також отримати беззаперечні докази їх причетності до атак", - йдеться у повідомленні.

На брифінгу начальник Департаменту кібербезпеки СБУ повідомив, що до складу угруповування входили дві групи співробітників ФСБ:

  • кадрові співробітники ФСБ, які брали участь в окупації Криму,
  • колишні співробітники правоохоронних органів України, які зрадили присязі та перейшли на бік країни-агресора.

5 учасникам хакерської групи оголошено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчі дії та експертні дослідження для притягнення співробітників ФСБ РФ до відповідальності за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 114 (шпигунство);
  • ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин);
  • ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів).

"Діяльність" угрупування

З моменту російської агресії у 2014 році цей підрозділ ФСБ здійснив понад 5 тисяч кібератак і намагався "заразити" понад півтори тисячі урядових комп’ютерних систем України. Основними цілями зловмисників були:

  • контроль над об’єктами критичної інфраструктури (електростанції, системи тепло- та водопостачання);
  • викрадення та збір розвідувальних даних, у тому числі інформації з обмеженим доступом (сектор безпеки та оборони; державні установи);
  • проведення акцій інформаційно-психологічного впливу;
  • блокування інформаційних систем.
Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Кібератака
NEWS
Пандемія COVID може завершитися в 2022 році і перейти в сезонну хворобу, - Reuters
Пандемія COVID може завершитися в 2022 році і перейти в сезонну хворобу, - Reuters
DAILY
Осіннє загострення. Чи готує Росія наступ на українських кордонах
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Осіннє загострення. Чи готує Росія наступ на українських кордонах