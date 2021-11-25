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Тысячи аккаунтов устраивали информационные диверсии: в Украине обезвредили ботоферму спецслужб РФ

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Украина, Четверг 25 ноября 2021 15:05
Тысячи аккаунтов устраивали информационные диверсии: в Украине обезвредили ботоферму спецслужб РФ Фото: СБУ обезвредила ферму ботов спецслужб России (ssu.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

Сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили мощную ботоферму российских спецслужб. Они установили, что более 20 тысяч аккаунтов осуществляли информационные диверсии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В ходе предотвращения и нейтрализации угроз гибридной агрессии РФ в Херсонской области силовики разоблачили мощную ботоферму. Злоумышленники проводили специальные информационные операции по расшатыванию общественно-политической обстановки в Украине. Для реализации подрывной деятельности они создали более 20 тысяч фейковых аккаунтов в соцсетях, форумах и популярных мессенджерах.

"Через анонимные профили распространяли дезинформацию о внутренней ситуации в нашей стране. Кроме того, злоумышленники рассылали ложные сообщения о "минировании" инфраструктурных объектов на территории региона", - говорится в сообщении.

По данным следствия, к организации ботофермы причастны несколько местных жителей. Они у себя дома установили технологическое оборудование. Для маскировки аккаунтов использовали специальные телекоммуникационные устройства. Оплату от своих кураторов они получали через запрещенные российские платежные системы.

СБУ провела обыски по адресам. Там нашли и изъяли: более 3 тысяч сим-карт,
компьютеры с доказательствами незаконных действий.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании судом мер пресечения.

Фото: в Украине разоблачили ботоферму спецслужб РФ (ssu.gov.ua)

Напомним, в Днепре сотрудники СБУ ликвидировали ботоферму, которая распространяла информацию, которая дискредитировала украинскую власть. Также ее задачей было сорвать национальную программу вакцинации от COVID-19.

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Служба безопасности Украины
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