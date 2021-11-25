Тисячі акаунтів влаштовували інформаційні диверсії: в Україні знешкодили ботоферму спецслужб РФ

Співробітники Служби безпеки України знешкодили потужну ботоферму російських спецслужб. Вони встановили, що понад 20 тисяч акаунтів здійснювали інформаційні диверсії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

У ході запобігання та нейтралізації загроз гібридній агресії РФ у Херсонській області силовики викрили потужну ботоферму. Зловмисники проводили спеціальні інформаційні операції із розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні. Для реалізації підривної діяльності вони створили понад 20 тисяч фейкових акаунтів у соцмережах, форумах та популярних месенджерах.

"Через анонімні профілі поширювали дезінформацію про внутрішню ситуацію в нашій країні. Крім того, зловмисники розсилали неправдиві повідомлення про "мінування" інфраструктурних об'єктів на території регіону", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, до організації ботоферми причетні кілька місцевих мешканців. Вони вдома встановили технологічне обладнання. Для маскування акаунтів використовували спеціальні телекомунікаційні пристрої. Оплату від своїх кураторів вони отримували через заборонені російські платіжні системи.

СБУ провела обшуки за адресами. Там знайшли та вилучили: понад 3 тисячі сім-карт, комп'ютери із доказами незаконних дій.

Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину та обранні судом запобіжних заходів.