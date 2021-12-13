Тысяча за вакцинацию. Сегодня начинают принимать заявки: инструкция
Фото: в Украине начали принимать заявки на выплаты за вакцинацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
С сегодняшнего дня и до 29 декабря будут принимать заявки на выплату тысячи гривен за вакцинацию. В этой программе могут принять участие все вакцинированные, которым больше 18 лет.
Как подать заявку в материале РБК-Украина.
На первом этапе тысячу гривен сможет получить каждый совершеннолетний украинец, который:
- прошел полный курс вакцинации от COVID-19;
- оформил "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дия";
- оформил специальную карту "єПідтримка" в одном из банков, участвующих в программе (это можно сделать онлайн или в офлайн-отделении банка).
Как получить выплату
Согласно инструкции, обнародованной Министерством цифровой трансформации, необходимо предпринять следующие шаги:
- Оформить специальную карту "єПідтримка" в приложении банка или офлайн-отделении(бесплатно).
- Скачать приложение "Дия" и авторизоваться в нем (важно обновить приложение, поддержка доступна, начиная с версии действия 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android)
- Убедиться, что есть "зеленый" сертификат COVID (или оформить его).
- Зайти в раздел "Услуги".
- Найти услугу "єПідтримка".
- Выбрать для выплаты карту "єПідтримка" (оформленную заранее).
- Ожидать зачисления денег от Минэкономики (их должны начислить в течение 10 дней).