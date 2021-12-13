ru ua
Пн, 13 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тысяча за вакцинацию. Сегодня начинают принимать заявки: инструкция

Новина українською →
Киев, Понедельник 13 декабря 2021 08:00
Тысяча за вакцинацию. Сегодня начинают принимать заявки: инструкция Фото: в Украине начали принимать заявки на выплаты за вакцинацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

С сегодняшнего дня и до 29 декабря будут принимать заявки на выплату тысячи гривен за вакцинацию. В этой программе могут принять участие все вакцинированные, которым больше 18 лет.

Как подать заявку в материале РБК-Украина.

На первом этапе тысячу гривен сможет получить каждый совершеннолетний украинец, который:

  • прошел полный курс вакцинации от COVID-19;
  • оформил "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дия";
  • оформил специальную карту "єПідтримка" в одном из банков, участвующих в программе (это можно сделать онлайн или в офлайн-отделении банка).

Как получить выплату

Согласно инструкции, обнародованной Министерством цифровой трансформации, необходимо предпринять следующие шаги:

  1. Оформить специальную карту "єПідтримка" в приложении банка или офлайн-отделении(бесплатно).
  2. Скачать приложение "Дия" и авторизоваться в нем (важно обновить приложение, поддержка доступна, начиная с версии действия 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android)
  3. Убедиться, что есть "зеленый" сертификат COVID (или оформить его).
  4. Зайти в раздел "Услуги".
  5. Найти услугу "єПідтримка".
  6. Выбрать для выплаты карту "єПідтримка" (оформленную заранее).
  7. Ожидать зачисления денег от Минэкономики (их должны начислить в течение 10 дней).
Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация
NEWS
На Донбассе военный подорвался на мине. Ее обломки передадут в международные организации
На Донбассе военный подорвался на мине. Ее обломки передадут в международные организации
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Радикальных протестных настроений в Украине еще нет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Радикальных протестных настроений в Украине еще нет