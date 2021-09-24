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Twitter запустил функцию вознаграждения любимых авторов биткоинами

Автор: Валерия Полищук

Социальная сеть Twitter сделал общедоступной функцию, позволяющую отправлять любимым блогерам сервиса денежные вознаграждения. В частности, авторы смогут получать "чаевые" в биткоинах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Соцсеть не будет получать проценты от отправки денежных средств. Функция финансовой поддержки уже работает на устройствах с операционной системой iOS, в ближайшие недели ей смогут воспользоваться и владельцы Android.

При этом функция будет доступна пользователям, которые старше 18 лет.

Отправить вознаграждения можно будет тем блогерам, которые подключили эту функцию, у них в профиле будет отображаться специальный значок. При нажатии на него надо будет выбрать приложение, через которое будут переведены деньги. Отправлять биткойны можно с помощью платежного приложения Strike.

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