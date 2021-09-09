Twitter запускает функцию "Сообщества": как она будет работать
Фото: Twitter вводит функцию "сообщества" (Getty Images)
Социальная сеть Twitter начала тестирование сообществ среди пользователей iOS. Благодаря новой функции, люди смогут находить своих единомышленников.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог социальной сети.
Как работает новая функция:
- пользователи Twitter смогут создавать сообщества, которые будут связаны с различными тематиками, например, общей любовью к собакам, растениям, или же ежедневные прогнозы погоды;
- пока функция доступна только для пользователей iOS, но со временем ею смогут воспользоваться все;
- вероятно, что просматривать сообщения сообщества смогут все, однако писать в группе могут только те, кого пригласил модератор;
- так, в сообществах будут свои модераторы, которые будут следить за тем как другие участники соблюдают правила.
imagine an alternate timeline where everyone just gets you— Twitter Communities (@JoinCommunities) September 8, 2021
say hi to Communities—the place to connect with people who Tweet like you. testing now on iOS and web, Android soon! pic.twitter.com/TJdKwUa4D2
Сейчас пользователи Android имеют возможность только читать твиты в сообществах, но, конечно же, со временем функция создания сообществ станет доступной на всех операционных системах.