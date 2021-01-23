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Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за Трампа

Суббота 23 января 2021 23:23
Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за Трампа
Фото: Али Хаменеи (russian.khamenei.ir)
Автор: Инна Собора

Соцсеть Twitter заблокировала аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Это произошло через несколько часов после того, как опубликовали изображение, которое было расценено как угроза 45-му президенту США Дональдуу Трампа.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

На изображении был человек, похожий на Трампа, который играет в гольф. Он оказался в тени летательного аппарата, который навис над ним.

Вероятно, изображение было связано с убийством иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб в результате удара ВВС США в прошлом году.

Ранее судья следственного суда Багдада выдал ордер на арест Трампа. Американский лидер фигурирует в деле об убийстве иранского генерала и лидера иракских ополченцев Касима Сулеймани.

Как известно, Сулеймани вместе с заместителем лидера Сил народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандисом погибли вблизи аэропорта Багдада в результате удара беспилотника в январе 2020 года. Операцию по ликвидации Сулеймани проводили американские военные по приказу Дональда Трампа.

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