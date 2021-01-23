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Twitter заблокував акаунт верховного лідера Ірану через Трампа

Субота 23 січня 2021 23:23
Twitter заблокував акаунт верховного лідера Ірану через Трампа
Фото: Алі Хаменеї (russian.khamenei.ir)
Автор: Инна Собора

Соцмережа Twitter заблокувала акаунт верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Це сталося через кілька годин після того, як опублікували зображення, яке було розцінене як погроза 45-му президенту США Дональдуу Трампа.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

На зображенні був чоловік, схожий на Трампа, який грає в гольф. Він опинився в тіні літального апарату, який навис над ним.

Ймовірно, зображення було пов’язане з вбивством іранського генерала Касема Сулеймані, який загинув в результаті удару ВПС США минулого року.

Раніше суддя слідчого суду Багдаду видав ордер на арешт Трампа. Американський лідер фігурує у справі про вбивство іранського генерала та лідера іракських ополченців Касима Сулеймані.

Як відомо, Сулеймані разом з заступником лідера Сил народної мобілізації Абу Махді аль-Мухандісом загинули поблизу аеропорту Багдаду в результаті удару безпілотника у січні 2020 року. Операцію з ліквідації Сулеймані проводили американські військові за наказом Дональда Трампа.

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