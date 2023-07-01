Twitter вводить обмеження на читання повідомлень для всіх користувачів

За його словами, верифіковані облікові записи зможуть читати до 6 тисяч повідомлень на день.

При цьому користувачі непідтверджених облікових записів у Twitter тепер можуть 600 повідомлень на день, а нові облікові записи можуть переглядати тільки 300 повідомлень на день.

Деякі користувачі соціальної мережі повідомили, що в суботу побачили повідомлення з текстом "перевищено ліміт швидкості" - і в соціальних мережах почали з'являтися тренди RIP Twitter і #Twitterdown.

Маск не сказав, як довго діятимуть тимчасові обмеження.

До цього стало відомо, що Twitter тепер не показуватиме повідомлення користувачам без реєстрації.

Twitter під керівництвом Маска

Минулого року Ілон Маск придбав компанію Twitter, одну з популярних соціальних мереж, і став її генеральним директором. Одразу після придбання відбулося значне скорочення співробітників, особливо в галузі інженерії, що спричинило проблеми у функціонуванні самої соціальної мережі.

Особливе занепокоєння викликало звільнення всього брюссельського офісу компанії, оскільки це може спричинити проблеми відповідно до правил Європейського Союзу. Недотримання Директиви про служби цифрового суспільства (DSA) може призвести до накладення штрафу в розмірі до 6% від річного доходу компанії або навіть повної заборони платформи Європейською комісією.

Крім того, Ілон Маск вніс зміни до низки правил соціальної мережі, включно з боротьбою з поширенням російської пропаганди та дезінформації. Також він зробив платними послуги, які раніше надавалися безкоштовно.

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