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Twitter відновив одну з функцій після критики користувачів

Фото: Twitter відновив одну із функцій після скарг користувачів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Twitter відновив функцію, яка просуває гарячі лінії із запобігання самогубствам та інші ресурси безпеки для користувачів, які шукають соціальну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, функцію вирішили повернути після того, як деякі користувачі та групи із захисту прав споживачів розкритикували Ілона Маска.

Глава відділу довіри та безпеки Twitter Елла Ірвін підтвердила видалення та назвала його тимчасовим.

Twitter "виправляв актуальність, оптимізував розмір підказок до повідомлень та виправляв застарілі підказки", - сказала Ірвін.

Раніше повідомлялося, що Маск дав доручення видалити із соцмережі функцію, яка допомагала запобігати самогубству.

До цього Маск заявив, що голосувати за важливі зміни у політиці соцмережі Twitter зможуть лише власники платної підписки. Про це він написав після того, як більшість користувачів у його голосуванні проголосували за те, щоб він пішов з посади голови компанії.

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TwitterИлон Маск