Twitter удалил более 75 тысяч учетных записей за манипуляции с начала войны в Украине

Социальная сеть Twitter с начала войны в Украине удалила более 75 тысяч учетных записей за манипуляции и спам. Кроме того, свыше 50 тысяч недостоверных материалов были либо удалены, либо маркированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-президента компании по публичной политике Шинейд МакСуинни .

"С начала войны в Украине мы удалили более 75 000 учетных записей за нарушение нашей политики манипулирования платформой и спама", - написала МакСуинни в блоге соцсети.

По ее словам, эти учетные записи представляют собой широкий спектр попыток манипулировать сервисом, включая оппортунистический, финансово мотивированный спам. Она добавила, что в соцсети пока не считают, что эти попытки представляют собой конкретную скоординированную кампанию, связанную с каким-либо государством.

Вице-президент также сообщила, что с начала войны в Украине в соответствии с политикой соцсети было удалено либо маркировано более 50 тысяч недостоверных материалов. Она уточнила, что последнее время фиксируется серьезное увеличение контента, который вводит в заблуждение или содержит неточную информацию. В том числе распространяются старые видео о конфликтах, которые выдаются как нынешние события в Украине.