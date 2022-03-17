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Twitter удалил более 75 тысяч учетных записей за манипуляции с начала войны в Украине

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 17 марта 2022 03:25
Twitter удалил более 75 тысяч учетных записей за манипуляции с начала войны в Украине Фото: с начала войны в Украине Twitter удалил более 75 тысяч учетных записей (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Социальная сеть Twitter с начала войны в Украине удалила более 75 тысяч учетных записей за манипуляции и спам. Кроме того, свыше 50 тысяч недостоверных материалов были либо удалены, либо маркированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-президента компании по публичной политике Шинейд МакСуинни.

"С начала войны в Украине мы удалили более 75 000 учетных записей за нарушение нашей политики манипулирования платформой и спама", - написала МакСуинни в блоге соцсети.

По ее словам, эти учетные записи представляют собой широкий спектр попыток манипулировать сервисом, включая оппортунистический, финансово мотивированный спам. Она добавила, что в соцсети пока не считают, что эти попытки представляют собой конкретную скоординированную кампанию, связанную с каким-либо государством.

Вице-президент также сообщила, что с начала войны в Украине в соответствии с политикой соцсети было удалено либо маркировано более 50 тысяч недостоверных материалов. Она уточнила, что последнее время фиксируется серьезное увеличение контента, который вводит в заблуждение или содержит неточную информацию. В том числе распространяются старые видео о конфликтах, которые выдаются как нынешние события в Украине.

Напомним, ранее Управление государственной охраны Украины предупредило о появлении в соцсетях пользователей-ботов, которые работают на российских оккупантов.

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