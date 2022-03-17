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Twitter видалив понад 75 тисяч облікових записів за маніпуляції з початку війни в Україні

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Вашингтон, Четвер 17 березня 2022 03:25
Twitter видалив понад 75 тисяч облікових записів за маніпуляції з початку війни в Україні Фото: з початку війни в Україні Twitter видалив понад 75 тисяч облікових записів (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Соціальна мережа Twitter з початку війни в Україні видалила понад 75 тисяч облікових записів за маніпуляції і спам. Крім того, понад 50 тисяч недостовірних матеріалів були або видалені, або марковані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрезидента компанії з публічної політики Шинейд МакСуинни.

"З початку війни в Україні ми видалили понад 75 000 облікових записів за порушення нашої політики маніпулювання платформою і спаму", - написала Максуїнни в блозі соцмережі.

За її словами, ці облікові записи являють собою широкий спектр спроб маніпулювати сервісом, включаючи опортуністичний, фінансово мотивований спам. Вона додала, що в соцмережі поки не вважають, що ці спроби являють собою конкретну скоординовану кампанію, пов'язану з якою-небудь державою.

Віцепрезидент також повідомила, що з початку війни в Україні відповідно до політики соцмережі було видалено або марковано понад 50 тисяч недостовірних матеріалів. Вона уточнила, що останнім часом фіксується серйозне збільшення контенту, який вводить в оману або містить неточну інформацію. У тому числі поширюються старі відео про конфлікти, які видаються як нинішні події в Україні.

Нагадаємо, раніше Управління державної охорони України попередило про появу в соцмережах користувачів-ботів, які працюють на російських окупантів.

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