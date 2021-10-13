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Twitter тестирует новый формат рекламы. Ее добавят в раздел комментариев

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Вашингтон, Среда 13 октября 2021 21:28
Twitter тестирует новый формат рекламы. Ее добавят в раздел комментариев Фото: Twitter тестирует новый формат рекламы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Социальная сеть Twitter тестирует новый формат рекламы. Она появится в разделе комментариев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу продаж Twitter Брюса Фалька.

"С сегодняшнего дня мы пробуем что-то другое и тестируем новый формат рекламы в обсуждениях в Twitter", - написал Фальк.

По его словам, принять участие в тестировании нового формата рекламы смогут пользователи приложений для iOS и Android.

"Если вы участвуете в этом тесте, то сможете видеть рекламу после первого, третьего или восьмого ответа под твитом", - добавил он.

Напомним, ранее Twitter добавил новую функцию, которая позволяет удалять подписчиков.

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