Twitter тестує новий формат реклами. Її додадуть в розділ коментарів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу продажів Twitter Брюса Фалька .

"З нинішнього дня ми пробуємо щось інше і тестуємо новий формат реклами в обговореннях в Twitter", - написав Фальк.

За його словами, взяти участь у тестуванні нового формату реклами зможуть користувачі додатків для iOS і Android.

"Якщо ви берете участь у цьому тесті, то зможете бачити рекламу після першої, третьої або восьмої відповіді під твітом", - додав він.