Twitter тестує новий формат реклами. Її додадуть в розділ коментарів
Фото: Twitter тестує новий формат реклами (Getty Images)
Соціальна мережа Twitter тестує новий формат реклами. Вона з'явиться в розділі коментарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу продажів Twitter Брюса Фалька.
"З нинішнього дня ми пробуємо щось інше і тестуємо новий формат реклами в обговореннях в Twitter", - написав Фальк.
За його словами, взяти участь у тестуванні нового формату реклами зможуть користувачі додатків для iOS і Android.
"Якщо ви берете участь у цьому тесті, то зможете бачити рекламу після першої, третьої або восьмої відповіді під твітом", - додав він.
Нагадаємо, раніше Twitter додав нову функцію, яка дозволяє видаляти передплатників.