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В Twitter, незадовго до президентських виборів в США, повертають політичну рекламу

Четвер 31 серпня 2023 14:20
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В Twitter, незадовго до президентських виборів в США, повертають політичну рекламу Фото: X\Twitter (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Платформа X (Twitter) повертає політичну рекламу обґрунтовуючи рішення "прихильністю до свободи слова".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Search Engine Land.

Як пише видання, компанія заборонила політичну рекламу ще у 2019 році, коли перебувала під головуванням колишнього генерального директора Джека Дорсі.

"Йдеться не про свободу слова. Йдеться про оплату за охоплення. А плата за збільшення охоплення політичної мови має значні наслідки, з якими сучасна демократична інфраструктура може бути не готова впоратися. Варто зробити крок назад, щоб розібратися з цим", - писав раніше Дорсі.

Чому Twitter повертає політичну рекламу?

Під головуванням мільярдера Ілона Маска компанія пояснює своє рішення "прихильністю до свободи слова".

"Починаючи з США, ми продовжимо застосовувати конкретну політику щодо проплачених політичних посад. Це включатиме заборону просування неправдивого або оманливого контенту, в тому числі неправдивої або оманливої інформації, спрямованої на підрив довіри громадськості до виборів, одночасно прагнучи зберегти вільний і відкритий політичний дискурс", - заявили в компанії.

Також зазначається, що Twitter створить глобальний центр прозорості реклами, аби кожен користувач міг переглядати політичні пости після "надійних процесів перевірки".

Вибори в США

Варто додати, що рішення Twitter було прийнято незадовго до чергових президентських виборів в Сполучених Штатах Америки, які заплановані на 5 листопада 2024 року.

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