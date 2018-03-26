Twitter цього тижня заборонить рекламу криптовалют

Зокрема заборонять оголошення про первинне розміщення монет

Компанія Twitter цього тижня заборонить розміщення на своїй платформі реклами криптовалют. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії.

Зокрема заборонять оголошення про первинне розміщення монет (ICO).

Крім цього, будуть заборонені оголошення про продаж монет, реклама крипто-обмінів з деякими винятками та інформація про збір коштів на створення нових монет.

Нагадаємо, раніше на аналогічний крок пішли Facebook і Google.

14 березня материнська компанія Google - Alphabet Inc. - оголосила про зміну своєї політики в сфері реклами.

Згідно з прийнятими нововведеннями на платформі Google з червня буде заборонено розміщувати оголошення про бінарні опціони, криптовалюти, а також про супутні послуги та ICO.