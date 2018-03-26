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Twitter цього тижня заборонить рекламу криптовалют

НовиниТелеком & IT    26.03.2018 - 22:16
Фото: Twitter (blog.twitter.com)
Фото: Twitter (blog.twitter.com)

Зокрема заборонять оголошення про первинне розміщення монет

Компанія Twitter цього тижня заборонить розміщення на своїй платформі реклами криптовалют. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії.

Зокрема заборонять оголошення про первинне розміщення монет (ICO).

Крім цього, будуть заборонені оголошення про продаж монет, реклама крипто-обмінів з деякими винятками та інформація про збір коштів на створення нових монет.

Нагадаємо, раніше на аналогічний крок пішли Facebook і Google.

14 березня материнська компанія Google - Alphabet Inc. - оголосила про зміну своєї політики в сфері реклами. 

Згідно з прийнятими нововведеннями на платформі Google з червня буде заборонено розміщувати оголошення про бінарні опціони, криптовалюти, а також про супутні послуги та ICO.

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Теги публікації: реклама, Twitter, валюта  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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