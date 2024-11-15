"Твоя п’ятниця" в EVA та на EVA.UA: кращі знижки року, для яких одного дня замало

У 2024 році Чорна п’ятниця припадає на 29 листопада, проте мережа підготувала для клієнтів обсяг пропозицій, який неможливо вмістити в один день. Тому в EVA та на EVA.UA період вигідних акцій і великих знижок розпочався на 2 тижні раніше, а триватиме до 2 грудня.

Традиційно акційні механіки на EVA.UA відрізняються особливим розмаїттям.

"Як завжди, фокусом для компанії є якість пропозицій. Ми хочемо порадувати і підтримати своїх клієнтів. Тому в період Чорної п’ятниці їм будуть доступні дійсно кращі знижки та пропозиції року", – прокоментував керівник напряму маркетингу EVA.UA Руслан Сазонов.

Ключові акції та механіки періоду Чорної п’ятниці зібрані на спеціальній сторінці, яку ритейлер у вигляді тізеру анонсував ще на початку листопада.

Всі бажаючі мали змогу заздалегідь підписатись на сповіщення про старт акцій, а з 14 листопада на сторінці з’явились пропозиції, що будуть доступні протягом всього періоду Чорної п’ятниці.

Головною ідеєю цьогорічної рекламної кампанії "Твоя п’ятниця" є персоналізоване звернення до кожної жінки – красивої, сильної та рішучої. Це – запрошення поринути у світ її власної Чорної п’ятниці й тих пропозицій, які є найбільш актуальними.

"Ми прагнули створити легку, енергійну за настроєм і водночас актуальну комунікацію. Натхненням для неї стали наші жінки. Сьогодні вони переважно серйозні та сильні, але завжди по-своєму прекрасні. Зараз вони змушені багато в чому себе обмежувати, більше дбати про інших, відсуваючи власні бажання на другий план. Та, щоб бажання стали доступнішими, якраз і існує час Чорної п’ятниці – їхньої п’ятниці, коли можна дозволити собі більше, ніж зазвичай. Візуалізацію рекламних роликів ми цілеспрямовано більше асоціювали з онлайн-магазином. Адже на EVA.UA, за рахунок ширшого асортименту, буде більше розмаїття пропозицій", – пояснив Руслан Сазонов.

Креативну ідею кампанії "Твоя п’ятниця" запропонувала та допомогла втілити команда агенції iplace.

"Чорна п’ятниця — це завжди свято знижок, але ми вирішили не просто зацікавити пропозиціями і широким асортиментом в EVA та на EVA.UA, а надихнути жінок. Це не просто Чорна п’ятниця — це саме Твоя п’ятниця, коли твоя краса — перш за все і твої бажання — понад усе. Замість маленької чорної сукні одягайте рішучість, шаленість і нестримність. Пора грати за своїми правилами, пора взяти своє, адже настала Твоя п’ятниця!", – пояснив ідею рекламної кампанії CEO iplace Богдан Левченко.