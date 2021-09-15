Твой смартфон уже не в тренде: как прошла презентация новинок Xiaomi

Вот-вот закончилась еще одна горячая осенняя презентация. Вслед за Apple, свои новые гаджеты представила и Xiaomi.

Вместе с Цитрусом разбираемся, чем порадовали, и на что уже стоит готовить деньги фанатам Xiaomi.

Яркий и супер-мощный Xiaomi 11T Pro

Презентацию начали с козырей! Для всех, кому нужно максимум от своего флагмана, Xiaomi представил супермощный безрамочный 11T Pro размером 6,67 дюйма и частотой обновления 120Гц. Особенность новинки в высококлассном 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 888.

Также сбылись и ожидания фанов от батареи, емкость которой составила 5000 мАч. Теперь, пока ты собираешься на работу, твой смартфон зарядится на 100% всего за 17 минут.

Камера 11T Pro также полностью новая — это тройной модуль с основным датчиком 108 Мп, а также шириком и теле-макросъемкой, благодаря чему поддерживает съемку 8К HDR10+. Кроме того, 11T Pro поддерживает кинематографическую съемку. Объем памяти — 256 Гб. Делай предзаказ Xiaomi 11T Pro в Цитрусе уже сейчас.

Младший брат - Xiaomi 11T

Базовый смартфон, выглядит так же, как и версия Pro, но при этом стал легче и тоньше. Диагональ новинки те же 6,67 дюйма.

Отличается базовая версия от 11T Pro только процессором. В данной новинке это — 8-ядерный MediaTek Dimensity 1200-Ultra. Объем памяти — 128 Гб. Поспеши сделать предзаказ новинки в Цитрусе.

Проще, но не хуже Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Упрощенная модель новой линейки имеет немного другие характеристики и размер AMOLED-экрана в 6,55 дюйма. По сравнению с предыдущими новинками, здесь немного слабее батарея, с емкостью 4250 мАч. Работу гаджета обеспечивает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 778G.

Изменилась и камера, основной датчик которой 64 Мп. Но при этом, фронтальная камера лучше, чем в базовой версии линейки и составляет 20 Мп. Делай предзаказ у Цитрусе уже сейчас.

Супер-тонкий и элегантный планшет Pad 5

В ответ на Apple iPad mini, Xiaomi представили свой крутой планшет. Размеры устройства составляют 254,7х166,3х6,9 мм, а вес — 511 граммов. Планшет с диагональю 11 дюймов включает акселерометр, гироскоп, датчик приближения и компас. Планшет поддерживает USB Type-C и Bluetooth 5.0.

Устройство оснащено основной камерой на 13 МП, а на передней панели есть камера на 8 МП.

Планшет доступен в черном, белом и зеленом цветах. Кроме того, он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 860, а графический процессор — Adreno 640. Поспеши оформить предзаказ новинки в Цитрусе.

Фитнес-трекер Smart Band 6 с поддержкой NFC

Закончили презентацию достойным внимания фитнес-трекером с большим AMOLED-экраном, и диагональю 1,56 дюйма. Новинка имеет более 130 эксклюзивных циферблатов на любой вкус.

Но главная его особенность в том, что Smart Band 6 поддерживает функцию бесконтактной оплаты NFC.



Среди других функций стоит отметить появление возможности измерения уровня кислорода, что особенно актуально во время пандемии. Поспеши сделать предзаказ новинки на сайте Цитруса.