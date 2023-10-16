Туск заявив про перемогу на виборах та готовність очолити новий уряд Польщі

Лідер польської опозиції та голова блоку "Громадянська коаліція" Дональд Туск заявив про перемогу на виборах та готовність сформувати новий демократичний уряд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
"Я був політиком багато років. Я спортсмен. Ніколи в житті я не був такий радий тому, що посів, здавалося б, друге місце. Польща перемогла. Демократія перемогла. Ми усунули їх (партsю "Право і справедливість" - ред.) від влади", - заявив.
Він також підкреслив, що результат у його блоку, можливо, ще кращий, але вже сьогодні можна з упевненістю сказати, що настав кінець правління "Закону та Справедливості".
Парламентські вибори у Польщі
За даними екзитполу, голоси на виборах у Польщі розподіляться так:
Докладніше про вибори у Польщі та які можуть бути сценарії формування нового уряду – у матеріалі РБК-Україна.
Додамо, одночасно з виборами у Польщі проходив референдум із чотирма питаннями: продаж державного майна іноземцям, підвищення пенсійного віку, стіна на кордоні Польщі та Білорусі, допуск нелегальних іммігрантів із Близького Сходу та Африки.
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