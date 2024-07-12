ua en ru
Пт, 12 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Туск запропонував виробляти електроенергію для України: чому це вигідно не лише Києву

Україна, П'ятниця 12 липня 2024 12:35
UA EN RU
Туск запропонував виробляти електроенергію для України: чому це вигідно не лише Києву Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував виробляти електроенергію для України. Проте така ініціатива вигідна не тільки Києву, а й Варшаві, причому з кількох причин.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна Вимкнення світла взимку. Чи врятує українців імпорт електроенергії з Європи.

Як з'ясувало РБК-Україна, виробництво електроенергії спеціально для України - ініціатива Польщі. Київ до Варшави з таким проханням не звертався. Реалізація такої ідеї, безперечно, допоможе Україні, але обсяг додаткової енергії буде досить невеликим. Вона йтиме в рамках ліміту, який поки що складає 1,7 ГВт і вже використовується, але не в повному обсязі.

"Вони пропонують, за фактом, надавати нам аварійну допомогу – все, що ми в межах 1,7 ГВт не вибрали як імпорт. Плюс, потенційно, згідно з правилами ENTSO-e, ми зможемо отримати саме як аварійну допомогу ще 250 МВт. І щоб їм (Польщі – ред.) дозволили при цьому не сплачувати екологічні податки на вугільну генерацію та сплатили грошима ЄС електроенергію. Це дуже цікава і корисна для нас - особливо взимку - історія", - сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі виданню.

Чому пропозиція Туска вигідна Польщі

Але пропозиція Туска надзвичайно вигідна саме Польщі. По-перше, Єврокомісія має скасувати податок на викиди СО2. По-друге, додаткове замовлення отримають польські шахтарі та енергетики, а Польща зможе збільшити використання вугілля, яке через теплу зиму у профіциті.

Ініціатива Туска

Нагадаємо, днями прем'єр Польщі Дональд Туск заявив про готовність виробляти електроенергію спеціально для України на об'єктах вугільної генерації.

Схема досить проста - Польща зможе спалювати польське вугілля, не платячи за викиди, а вироблену електроенергію за європейські гроші передавати Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЕС Польща Електроенергія Війна в Україні
NEWS
Понад 1000 окупантів і 5 крилатих ракет за добу: Генштаб оновив втрати загарбників
Понад 1000 окупантів і 5 крилатих ракет за добу: Генштаб оновив втрати загарбників
DAILY
Економіст Юрій Городніченко: У нас немає часу чекати, поки російська економіка завалиться
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Економіст Юрій Городніченко: У нас немає часу чекати, поки російська економіка завалиться