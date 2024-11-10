ua en ru
Нд, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Туск не виконуватиме обов'язки прем'єра до середи: в чому причина

Неділя 10 листопада 2024 17:44
UA EN RU
Туск не виконуватиме обов'язки прем'єра до середи: в чому причина Фото: польський прем'єр-міністр Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не виконуватиме своїх обов'язків до середи, 13 листопада. Це пов'язано з медичної процедурою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку інформаційного центру уряду Польщі у соцмережі Х.

"Урядовий інформаційний центр повідомляє, що прем'єр-міністр Дональд Туск пройшов планову медичну процедуру. Він повернеться до своїх офіційних обов'язків наступної середи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно польський прем'єр Дональд Туск заявив, що майбутнє Європи залежить не від виборів у США, а від самих країн континенту. За його словами, епоха геолополітичного аутсорсингу добігла кінця.

Також зазначимо, що вчора в інформаційному просторі з'явилися заява Туска про те, що США нібито готують важливі «рішення» щодо України. Зокрема, за його словами, найближчим часом від Сполучених Штатів можна очікувати декларацію, в якій буде сказано про дату припинення вогню, на якому кордоні документ діятиме, а також про гарантії безпеки для України.

Сьогодні в українському Міністерстві закордонних справ, у відповідь на заяву Туска, нагадали, що Україна сама має визначати шлях до миру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Туск Польща
NEWS
Українські розвідники перехопили переговори військових КНДР (відео)
Українські розвідники перехопили переговори військових КНДР (відео)
DAILY
Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії