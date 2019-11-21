Туск прокомментировал украинский "кассетный скандал"

Любая попытка запугать представителей оппозиции - будет поводом для беспокойства в Евросоюзе. Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции в Загребе, комментируя украинский кассетный скандал.

"Я надеюсь, что Украина останется той страной, где правоохранительные и судебные органы уважают верховенство права и где нет места политически мотивированным преследованиям", - сказал Туск.

Туск, которого только вчера избрали лидером Европейской народной партии, также заявил, что слышал о кассетном скандале в Киеве: "Я слышал про этот потенциальный скандал. Хоть у меня нет информации об отдельных деталях или общем контексте, но мое первое впечатление, что это действительно опасно".

Дональд Туск, партия которого в оппозиции в Польше, заявил, что лично знает, что такое политические преследование.

"Поверьте мне, я знаю, о чем говорю, ибо у меня есть свой собственный опыт по этому поводу... Всегда когда власть или люди во власти используют систему правосудия против политических оппонентов, это в любом случае или в средне-или в долгосрочной перспективе станет трагедией не только для жертв преследований, но и для всей страны".

Туск также добавил, что следит за событиями в Киеве: "Вы знаете, сколько эмоций и мыслей мы инвестировали в Украину. Я думаю мне не нужно объяснять, как я лично переживал за все что происходит в Украине. Мы всегда очень внимательно наблюдаем за событиями в Киеве".