Туск прибыл на допрос в Варшаву по делу финансовой пирамиды Amber Gold

Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Польша утверждает, что существование Amber Gold было бы невозможным без поддержки предыдущего правительства под руководством Туска

Председатель Европейского совета Дональд Туск выступает на заседании следственной комиссии Сейма по делу финансовой пирамиды Amber Gold. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

Бывший премьер должен стать последним свидетелем, которого допросят по этому делу. Ожидалось, что он выступит на заседании 2 октября, однако председатель комиссии Малгожата Вассерман перенесла заседание на следующий день после второго тура местных выборов.

"Я приехал сюда, чтобы ответить на вопрос даже если и осознаю, чему служит эта комиссия", - сказал Туск.

Отметим, представители нынешней польской власти утверждают, что существование Amber Gold в течение трех лет было бы невозможным без поддержки предыдущего правительства под руководством Туска.

Amber Gold - финансовая пирамида, которая функционировала в Польше в 2009-2012 годах. Компания занималась финансовыми операциями, не имея на это разрешения Комиссии финансового надзора страны. Компания таким образом обманула 11 тысяч вкладчиков. В 2012 году владельца компании и его жену арестовали.

Напомним, Сейм Польши в 2017 году вызвал своего бывшего чиновника Славомира Новака на заседание следственной комиссии Сейма в деле создания и функционирования финансовой пирамиды Amber Gold в Гданьске.