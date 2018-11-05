Туск прибув на допит у Варшаву у справі щодо фінансової піраміди Amber Gold

Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Польша стверджує, що існування Amber Gold було б неможливим без підтримки попереднього уряду під керівництвом Туска

Голова Європейської ради Дональд Туск виступає на засіданні слідчої комісії Сейму у справі фінансової піраміди Amber Gold. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Колишній прем’єр має стати останнім свідком, якого допитають у цій справі. Очікувалося, що він виступить на засіданні 2 жовтня, однак голова комісії Малгожата Вассерман перенесла засідання на наступний день після другого туру місцевих виборів.

"Я приїхав сюди, щоб відповісти на питання навіть якщо і усвідомлюю, чому служить ця комісія" - сказав Туск.

Зазначимо, представники нинішньої польської влади стверджують, що існування Amber Gold протягом трьох років було б неможливим без підтримки попереднього уряду під керівництвом Туска.

Amber Gold - фінансова піраміда, яка функціонувала у Польщі в 2009-2012 роках. Компанія займалася фінансовими операціями, не маючи на це дозволу Комісії фінансового нагляду країни. Компанія таким чином обдурила 11 тисяч вкладників. У 2012 році власника компанії та його дружину заарештували.

Нагадаємо, Сейм Польщі у 2017 році викликав свого колишнього урядовця Славоміра Новака на засідання слідчої комісії Сейму у справі створення і функціонування фінансової піраміди Amber Gold у Гданську.