Туск не привітав Путіна з перемогою на виборах через хіматаку у Солсбері

Дональд Туск не привітав Путіна з перемогою на виборах в РФ

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив у середу, що він не привітав президента Росії Володимира Путіна з перемогою на виборах через хіматаку в Солсбері (Британія). Про це повідомляє Reuters.

"Після нападу в Солсбері я не налаштований святкувати повторне призначення президента Путіна", - повідомив Туск журналістам.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що вважає, що близькість виборів президента в Росії визначила вибір моменту нападу на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

За словами Джонсона, замах на Скрипаля у Великобританії, ймовірно, було приурочено до президентських виборів в Росії. Джонсон також заявляв, що Великобританія винесла уроки з отруєння Сергія Скрипаля. Лондон буде чинити тиск на Росію.

Зазначимо, Європейський союз вкрай серйозно ставиться до оцінки уряду Великобританії, яка вважає Росію з великою часткою ймовірності відповідальною за отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.