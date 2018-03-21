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Туск не привітав Путіна з перемогою на виборах через хіматаку у Солсбері

НовиниПолітика    21.03.2018 - 22:54
Фото: Дональд Туск
Фото: Дональд Туск

Дональд Туск не привітав Путіна з перемогою на виборах в РФ

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив у середу, що він не привітав президента Росії Володимира Путіна з перемогою на виборах через хіматаку в Солсбері (Британія). Про це повідомляє Reuters.

"Після нападу в Солсбері я не налаштований святкувати повторне призначення президента Путіна", - повідомив Туск журналістам.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що вважає, що близькість виборів президента в Росії визначила вибір моменту нападу на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

За словами Джонсона, замах на Скрипаля у Великобританії, ймовірно, було приурочено до президентських виборів в Росії. Джонсон також заявляв, що Великобританія винесла уроки з отруєння Сергія Скрипаля. Лондон буде чинити тиск на Росію.

Зазначимо, Європейський союз вкрай серйозно ставиться до оцінки уряду Великобританії, яка вважає Росію з великою часткою ймовірності відповідальною за отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

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Теги: Дональд Туск, Евросоюз, Російська Федерація, выборы
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