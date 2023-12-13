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Туск допустив зустріч із Зеленським і назвав дату

Фото: Дональд Туск, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск може провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським уже завтра, 14 грудня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Туск розповів журналістам перед самітом ЄС-Західні Балкани.

Глава польського уряду заявив, що українська сторона запропонувала провести зустріч із Зеленським завтра, 14 грудня, вранці. Наразі все ще узгоджуються технічні деталі.

При цьому Туск зазначив, що поки що невідомо, як саме президент Зеленський братиме участь у саміті лідерів країн Європейського союзу, який розпочнеться завтра, 14 грудня.

"Тому я не готовий дати конкретну відповідь, де і коли, але скажу, що готовий на таку зустріч. І, ймовірно, вона відбудеться завтра вранці", - додав прем'єр.

Туск нагадав, що має дружні стосунки з українським президентом і "якщо друзі запрошують, то він уже наступного дня на тому місці, де має бути".

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 12 грудня, увечері польський парламент висловив вотум довіри уряду Туска. Таким чином він офіційно став прем'єр-міністром країни.

За даними польських ЗМІ, Україна вже запросила його відвідати Київ. При цьому наша країна зацікавлена, щоб такий візит відбувся якнайшвидше.

Більш детально про нового прем'єра Польщі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийДональд ТускПольща