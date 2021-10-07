Турция заинтересовалась возможностями украинского авиазавода "Антонов", - Кулеба

Главы МИД Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу обсудили сотрудничество в сфере военно-технического сотрудничества. Турецкий министр проявил заинтересованность к возможностям украинского авиазавода "Антонов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины .

"Мы обсуждали сегодня дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества, в частности производство беспилотников Bayraktar в Украине. Турция также интересуется возможностями украинского "Антонова", - сказал Кулеба, добавив, что эффективность украинских самолетов была доказана во время тушения пожаров в Турции.

Чавушоглу поблагодарил Украину за помощь в ликвидации пожаров в Турции летом этого года. "Мы никогда не забудем эту помощь, которую предоставила дружественная Украина в моей родной Анталии и соседней провинции Мугла", - добавил турецкий министр.

В ход встречи Кулеба и Чавушоглу обсудили вопросы энергетической безопасности, в частности в контексте поставок газа. Стороны также подписали план консультаций между МИД Украины и Турции на 2022-2023 годы. Документ предусматривает обмен опытом в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Государственное предприятие "Антонов" занимается разработкой, производством и обслуживанием самолетов серии "Ан". Компания входит в состав госконцерна "Укроборонпром".