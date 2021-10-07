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Туреччина зацікавилася можливостями українського авіазаводу "Антонов", - Кулеба

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Львів, Четвер 07 жовтня 2021 16:31
Туреччина зацікавилася можливостями українського авіазаводу "Антонов", - Кулеба Фото: глави МЗС України і Туреччини Дмитро Кулеба і Мевлют Чавушоглу (mfa.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глави МЗС України і Туреччини Дмитро Кулеба і Мевлют Чавушоглу обговорили співпрацю у сфері військово-технічного співробітництва. Турецький міністр виявив зацікавленість до можливостей українського авіазаводу"Антонов".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Ми обговорювали сьогодні подальший розвиток військово-технічного співробітництва, зокрема виробництво безпілотників Bayraktar в Україні. Туреччина також цікавиться можливостями українського "Антонова", - сказав Кулеба, додавши, що ефективність українських літаків була доведена під час гасіння пожеж у Туреччині.

Чавушоглу подякував Україні за допомогу в ліквідації пожеж в Туреччині влітку цього року. "Ми ніколи не забудемо цю допомогу, яку надала дружня Україна в моїй рідній Анталії і сусідній провінції Мугла", - додав турецький міністр.

У хід зустрічі Кулеба і Чавушоглу обговорили питання енергетичної безпеки, зокрема в контексті постачання газу. Сторони також підписали план консультацій між МЗС України та Туреччини на 2022-2023 роки. Документ передбачає обмін досвідом у різних сферах, що становлять взаємний інтерес.

Державне підприємство "Антонов" займається розробкою, виробництвом і обслуговуванням літаків серії "Ан". Компанія входить до складу держконцерну "Укроборонпром".

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АНТК им. Антонова МЗС Турция Дмитро Кулеба
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