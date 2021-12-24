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Турция вводит обязательный тест на СМА пары перед браком

Автор: Анна Полисученко

В Турции всем парам, которые хотят пожениться, перед браком будут делать скрининг на спинномозговую атрофию (СМА). С таким заявлением выступил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Türk.

"Парам, которые планируют пожениться, нужно будет пройти скрининг на болезнь спинномозговой атрофии (СМА) в рамках усилий Турции по борьбе со смертельной болезнью", - сообщил министр.

Скрининг будет обязателен, лаборатории начнут его делать с 27 декабря.

Ранее министр заявлял о том, что по результатам скрининга пары, генетически имеющие риск рождения ребенка со СМА, смогут по желанию родить ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения, избежав этого риска. Стоимость этой процедуры будет покрываться государством.

В Турции, по данным Минздрава, этот диагноз ставят одному из 6 000 новорожденных.

СМА - нервно-мышечное заболевание, сопровождающееся потерей мотонейронов и прогрессивной атрофией мышц и приводит к ранней смерти. Заболевание обусловлено генетическим дефектом в гене SMN1.

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Турциясма