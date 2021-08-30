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Турция вводит обязательное тестирование для невакцинированных: что нужно знать туристам

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Турция, Понедельник 30 августа 2021 11:39
Турция вводит обязательное тестирование для невакцинированных: что нужно знать туристам Фото: Турция вводит обязательное тестирование для невакцинированных (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Турции с 6 сентября вступают в силу новые правила карантина. Вакцинированные граждане и туристы смогут посещать публичные места только с отрицательным ПЦР-тестом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Указано, что отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус должен быть сделан не ранее чем за 48 часов.

Новые ограничения в Турции будут действовать:

  • на общественных мероприятиях (концерты);
  • в публичных местах (выставки, кинотеатры, театры);
  • во время междугородних поездок общественным транспортом (самолеты, автобусы, поезда и т. д.).

Так, работники указанных выше структур будут проверять у каждого посетителя при входе "код HES", который является системой отслеживания COVID.

Он будет определять привит ли человек от коронавируса или же выздоровел, а также сможет устанавливать наличие отрицательного ПЦР-теста сделанного не позднее, чем за последние 48 часов.

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