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Туреччина вводить обов'язкове тестування для невакцинованих: що треба знати туристам

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Туреччина, Понеділок 30 серпня 2021 11:39
Туреччина вводить обов'язкове тестування для невакцинованих: що треба знати туристам Фото: Туреччина вводить обов'язкове тестування для невакцинованих (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Туреччині з 6 вересня набувають чинності нові правила карантинних обмежень. Невакциновані громадяни та туристи зможуть відвідувати публічні місця лише з негативним ПЛР-тестом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet Daily News.

Зазначено, що негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус повинен бути зроблений не раніше ніж за 48 годин.

Нові обмеження в Туреччині діятимуть:

  • на суспільних заходах (концерти);
  • у публічних місцях (виставки, кінотеатри, театри);
  • під час міжміських поїздок громадським транспортом (літаки, автобуси, потяги тощо).

Так, працівники вказаних вище структур перевірятимуть у кожного відвідувача при вході "код HES", який є системою відстеження COVID.

Він визначатиме чи особа щеплена від коронавірусу чи одужала, а також встановлюватиме наявність негативного ПЛР-тесту зробленого не пізніше, ніж за останні 48 годин.

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