Туреччина вводить обов'язкове тестування для невакцинованих: що треба знати туристам

У Туреччині з 6 вересня набувають чинності нові правила карантинних обмежень. Невакциновані громадяни та туристи зможуть відвідувати публічні місця лише з негативним ПЛР-тестом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet Daily News .

Зазначено, що негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус повинен бути зроблений не раніше ніж за 48 годин.

Нові обмеження в Туреччині діятимуть:

на суспільних заходах (концерти);

у публічних місцях (виставки, кінотеатри, театри);

під час міжміських поїздок громадським транспортом (літаки, автобуси, потяги тощо).

Так, працівники вказаних вище структур перевірятимуть у кожного відвідувача при вході "код HES", який є системою відстеження COVID.

Він визначатиме чи особа щеплена від коронавірусу чи одужала, а також встановлюватиме наявність негативного ПЛР-тесту зробленого не пізніше, ніж за останні 48 годин.