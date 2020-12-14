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Турция вводит комендантский час на Новый год

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об усилении карантина в стране. На Новый год в Турции будет введен комендантский час.

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Об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу".

Комендантский час в Турции будет действовать с 21:00 четверга, 31 декабря, до 5:00 4 января.

По словам Эрдогана, ограничения призваны поддержать медицинских работников и закрепить успехи в стабилизации ситуации с коронавирусом.

Напомним, Турция ожидает в ближайшее время получить партию вакцины от коронавируса, разработанной китайской компанией Sinovac Biotech. Вакцинация населения Турции будет проводиться в четыре этапа.

Ожидается, что Турция получит 50 миллионов доз вакцины Sinovac Biotech от коронавируса.

Как писало РБК-Украина, Эрдоган обещал, что вакцинация турецкого населения будет проводиться за государственный счет. Турецкие граждане смогут бесплатно получить вакцину от коронавируса.

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