ru ua
Вс, 17 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Турция смягчит визовые требования для части туристов: что изменится

Новина українською →
Анкара, Воскресенье 17 октября 2021 14:40
Турция смягчит визовые требования для части туристов: что изменится Фото: Турция смягчит визовые требования для части туристов (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Турция смягчит визовые требования для медицинских туристов. Страна в течение 48 часов будет предоставлять визы для тех, кто имеет назначение на прием к врачу в медицинских учреждениях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Türk Time.

По словам заместителя министра иностранных дел Явуза Селима Кирана, Турция в основном принимает пациентов для оздоровления из Европы, Ближнего Востока и Африки.

"Как только пациент с любой точки мира покажет нам свое назначение через HIB (Ассоциация экспортеров услуг, - ред.), он будет иметь возможность приехать в нашу страну вместе со своим сопровождением не позднее чем за 48 часов. Мы должны увеличить долю нашей страны в оздоровительном туризме", - сообщил Киран.

Власти страны планируют увеличить валютные поступления с 1 млрд долларов, которые имеют сейчас, до 3 млрд долларов к 2023 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция
NEWS
В Украину идет похолодание с морозами: синоптики назвали дату
В Украину идет похолодание с морозами: синоптики назвали дату
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине