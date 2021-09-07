Турция работает с Катаром и США по вопросу управления аэропортом Кабула, - Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция сотрудничает с Катаром и США по вопросу эксплуатации аэропорта Кабула и ведет переговоры с "Талибаном". По его словам, сейчас главной проблемой является безопасность в аэропорту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, боевики "Талибана" могут обеспечивать безопасность за пределами аэропорта Кабула, однако безопасность внутри него должны гарантировать частная охранная компания или одно-два государства, которым доверяет международное сообщество.

Он сообщил, что 19 турецких технических специалистов находятся в Кабуле и ведут переговоры с представителями Катара по поводу аэропорта.