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Турция в пять раз увеличит стоимость прохода через Босфор и Дарданеллы

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Анкара, Понедельник 29 августа 2022 12:09
Турция в пять раз увеличит стоимость прохода через Босфор и Дарданеллы Фото: Турция увеличит стоимость прохода через Босфор и Дарданеллы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Турция в пять раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. Новые тарифы вступят в силу 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sabah.

Нововведение позволит увеличить ежегодный доход страны от прохода судов через проливы с 40 до 200 млн долларов.

При подписании в 1936 году конвенции Монтрё, которая регламентирует проход судов через проливы, размер сборов был определен во французском франке. Когда эта валюта вышла из обращения, в расчетах стали использоваться турецкая лира и доллар.

В течение долгого времени 1 золотой франк приравнивался к 0,29 г золота, несмотря на инфляцию и рост цен на золото. В 1983 году Турция приравняла 1 золотой франк к 0,8 доллара. Теперь же Анкара решила увеличить его стоимость до 4 долларов. При расчете размера сбора эта сумма умножается на нетто-тоннаж судна.

Ранее сообщалось, что Турция временно закрыла Босфорский пролив для судоходства до особого распоряжения. Причиной тому стало обнаружение в акватории постороннего объекта, похожего на мину.

Также мы писали, что танкер Karakuz, который плыл в Грецию под российским флагом, в проливе Дарданеллы столкнулся с лодкой. На борту легкомоторного судна находились два человека.

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