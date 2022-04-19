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Переговоры заморожены, но Турция продолжит добиваться мира в Украине, - Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: dailysabah.com)
Автор: Константин Широкун

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать все необходимые усилия, направленные на прекращение боевых действий в Украине и достижение устойчивого мира между Москвой и Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

"Достижение перемирия, а затем прочного мира между двумя нашими соседями станет одним из лучших дел, сделанных во имя человечества",- заявил Эрдоган.

Президент Турции также отметил, что атаки на мирных жителей в Украине затормозили успешный ход переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве Анкары. По его словам, стороны добились ощутимого прогресса в переговорах, но кадры из Бучи и Ирпеня, использование в качестве мишени мирных жителей Краматорска бросают тень на все усилия переговорных групп.

Президент Эрдоган выразил уверенность, что мирное решение украинского кризиса может быть найдено путем диалога и на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины.

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ТурцияРеджеп Тайип Эрдоган