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Туреччина підтвердила підтримку територіальної цілісності України

НовиниПолітика    08.06.2018 - 10:04
Фото: Мевлют Чавушоглу (facebook.com/mevlutcavusoglu07)
Фото: Мевлют Чавушоглу (facebook.com/mevlutcavusoglu07)

Туреччина має намір і надалі піднімати питання Криму на міжнародних майданчиках

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу підтвердив позицію Анкари з підтримки територіальної цілісності України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС України.

Повідомляється, що напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідав Анкару, де разом з Чавушоглу та уповноваженим президента України у справах кримськотатарського народу Мустафою Джемільовим взяв участь у іфтарі (обід-розговіння під час священного для мусульман місяця Рамазан).

Чавушоглу, підкреслюючи стратегічне партнерство між Україною і Туреччиною, підтвердив непорушність позиції Анкари щодо територіальної цілісності і суверенітету України, а також настрій і надалі піднімати питання Криму на всіх міжнародних майданчиках.

Крім того, сторони обговорили питання співробітництва між Україною та Туреччиною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина готова прийняти участь в миротворчій місії на Донбасі.

 

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Теги публікації: Крим, Турция, Мевлют Чавушоглу  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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