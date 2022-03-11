Турция переносит свое посольство из Киева в Черновцы
Спикер Министерства иностранных дел Турции Танжу Билгич заявил, что страна переносит свое посольство из Киева в Черновцы. Такое решение МИД приняло на фоне угроз нападения российских войск на столицу Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на National Post.
"Турция переносит свое посольство в Киеве в город Черновцы на фоне сообщений о запланированном нападении России на украинскую столицу", - заявил Билгич.
Также спикер МИД добавил, что Турция работает над эвакуацией своих граждан, оказавшихся в затруднительном положении из-за боевых действий на территории Украины.
Напомним, 10 марта в турецкой Анталье состоялись переговоры глав МИД Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Более подробно об этой встречи можно узнать в материале РБК-Украина.
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