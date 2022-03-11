Турция переносит свое посольство из Киева в Черновцы

Спикер Министерства иностранных дел Турции Танжу Билгич заявил, что страна переносит свое посольство из Киева в Черновцы. Такое решение МИД приняло на фоне угроз нападения российских войск на столицу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на National Post .

"Турция переносит свое посольство в Киеве в город Черновцы на фоне сообщений о запланированном нападении России на украинскую столицу", - заявил Билгич.

Также спикер МИД добавил, что Турция работает над эвакуацией своих граждан, оказавшихся в затруднительном положении из-за боевых действий на территории Украины.