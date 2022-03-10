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Турция перекрыла пролив Босфор пролив для всех кораблей

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Стамбул, Четверг 10 марта 2022 09:13
Турция перекрыла пролив Босфор пролив для всех кораблей Фото: Босфор пролив закрыт с утра 10 марта (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Из-за неблагоприятных погодных условий Турция перекрыла пролив Босфор из Черного моря в Средиземное для всех кораблей. Двусторонний переход временно закрыт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Сообщается, что переход через Босфор был закрыт из-за сильного снегопада утром 10 марта. Также сообщается, что видимость упала до менее полумили.

Напомним, ранее после начала войны России против Украины турецкая сторона задействовала положение конвенции Монтре и закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для кораблей военно-морских сил России.

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