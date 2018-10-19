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Турция опровергла предоставление США аудиозаписей в деле Хашогги

Новости » Происшествия    19.10.2018 - 16:34
Фото: Мевлют Чавушоглу (twitter.com MevlutCavusoglu)
Фото: Мевлют Чавушоглу (twitter.com MevlutCavusoglu)

Глава МИД Турции подчеркнул, что "ни Помпео, ни любому другому американскому представителю Турция не предоставляла никаких аудиозаписей"

Турция не предоставляла США аудиозаписи, связанные с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что "ни Помпео, ни любому другому американскому представителю Турция не предоставляла никаких аудиозаписей".

"Результатами расследования по делу Хашогги мы поделимся с мировым сообществом. Не может быть и речи о том, что мы проинформируем об этом какую-то отдельную страну", - отметил Чавушоглу.

Напомним, ранее американский телеканал АВС сообщал, что госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Анкару был ознакомлен с аудиозаписью убийства саудовского журналиста Хашогги.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что хочет получить от Турции аудио и видео материалы, связанные с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Отметим, во время обыска консульства Саудовской Аравии в Стамбуле были обнаружены доказательства убийства саудовского журналиста Хашогги. Саудовская Аравия планирует возложить вину за вероятное убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги на генерала Ахмеда Ассири, который является высокопоставленным сотрудником саудовской разведки и советником наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

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