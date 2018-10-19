Туреччина спростувала надання США аудіозаписів у справі Хашоггі

Фото: Мевлют Чавушоглу (twitter.com MevlutCavusoglu)

Глава МЗС Туреччини наголосив на тому, що "ні Помпео, ні будь-якому іншому американському представникові Туреччина не надавала жодних аудіозаписів"

Туреччина не надавала США аудіозаписи, пов'язані зі зникненням саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччина Мевлют Чавушоглу, повідомляє РБК-Україна.

Він наголосив на тому, що "ні Помпео, ні будь-якому іншому американському представникові Туреччина не надавала жодних аудіозаписів".

"Результатами розслідування по справі Хашоггі ми поділимося зі світовою спільнотою. Не може бути й мови про те, що ми поінформуємо про це якусь окрему країну", - зазначив Чавушоглу.

Нагадаємо, раніше американський телеканал АВС повідомляв, що держсекретар США Майк Помпео в ході візиту в Анкару був ознайомлений з аудіозаписом вбивства саудівського журналіста Хашоггі.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що хоче отримати від Туреччини аудіо та відео матеріали, які пов'язані зі зникненням саудівського журналіста Джамаля Хашогги.

Зазначимо, під час обшуку консульства Саудівської Аравії в Стамбулі були виявлені докази вбивства саудівського журналіста Хашоггі. Саудівська Аравія планує покласти провину за ймовірне вбивство журналіста The Washington Post Джамаля Хашоггі на генерала Ахмеда Ассирі, який є високопоставленим співробітником саудівської розвідки і радником наслідного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.