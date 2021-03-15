Турция обвинила Сирию в ракетных ударах по нефтяным цистернам

Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ракетного удара по двум населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо. Также уведомило Россию о необходимости не допускать подобных атак.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
По данным Минобороны, районы расположены в зоне проведения контртеррористической операции вооруженных сил Турции "Щит Евфрата".
"Ракеты, выпущенные из аэропорта Кувейрес в Алеппо, находящегося под контролем сирийского режима, поразили населенные пункты и цистерны с нефтью в районах Джераблус и Эль-Баб", - говорится в сообщении.
Обстрел производился баллистическими ракетами и многоствольными ракетными установками. В результате атаки пострадали люди среди мирного населения, передали в ведомстве.
Ранее газета Al-Watan и телеканал Al Arabiya передали, что нефтяные автоцистерны в деревне аль-Хамран недалеко города Джераблус в провинции Алеппо подверглись ракетному удару. В результате начался пожар, сгорели несколько бензовозов и цистерн, несколько человек пострадали.