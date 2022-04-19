Турция может направить в Украину специалистов и технику для разминирования, - МВД

Главы Министерств внутренних дел Украины и Турции Денис Монастырский и Сулейман Сойлу провели переговоры. Страна может передать нам специалистов и технику для разминирования территорий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Во время разговора, стороны обсудили ход боевых действий и оборону во время полномасштабной войны против Российской Федерации. Также затронули вопрос отправки в нашу страну турецких специалистов и передачи специализированной техники для разминирования и восстановительных работ.

" Украинский народ ценит усилия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкого народа по всесторонней поддержке Украины, оказанию технической помощи в разминировании, восстановительных работах и гуманитарной помощи. Благодаря несокрушимому духу украинской армии и всего украинского народа, а также поддержке международных партнеров наше государство дает достойный отпор российским захватчикам на всех фронтах", - заявил Монастырский.