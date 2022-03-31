Турция находится в поисках альтернативы российским системам ПВО С-400

Министр обороны Турции Хулуси Акара заявил, что его страна пребывает в поиске современной альтернативы российских систем ПВО. Но в то же время отказываться от имеющихся комплексов Турция не намерена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Как вы знаете, эта история ведет начало с 1990-х годов. Мы смотрели на систему противовоздушной обороны большой дальности и остановились на покупке российских комплексов С-400. Современные ПВО для Турции – не опция, а необходимость. Сейчас мы ведем переговоры с Францией и Италией по другим системам обороны. Конечно, мы можем найти решение и получить эти оборонные системы", - рассказал Акар.

Эксперты отмечают, что Турция ведет переговоры о совместных испытаниях и возможном приобретении систем ПВО, которые создает совместный франко-итальянский консорциум Eurosam.