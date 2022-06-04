Турция хочет согласовать с Лавровым вывоз зерна из Украины: сколько нужно времени

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

По его словам, вывоз зерна через морские порты видится наиболее разумным и реализуемым вариантом, как экономически, так и физически.

"В этом направлении, безусловно, украинская сторона должна будет провести работы по разминированию в портах Одессы. Но взамен есть законные ожидания безопасности, что российские корабли не будут заходить в эти порты", - отметил Калын.

Он подчеркнул, что на сегодня продолжаются консультации по координации отправления и прибытия этих судов между Турцией, Украиной, Россией и ООН. И стороны должны создать механизм для наблюдения за этим процессом. А важные решения могут быть приняты в ходе визита Лаврова 8 июня.

"Даже если мы договоримся по основным вопросам, наверное, на начало процесса уйдет еще 3-5 недель. Потому что время идет против нас, когда мы рассматриваем разминирование и подготовку коридора", - добавил Калын.