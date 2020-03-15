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Турция и Грузия отсрочили отмену авиарейсов

Новости » Коронавирус     15.03.2020 - 13:43
Турция и Грузия отсрочили отмену авиарейсов
Иллюстративное фото (almanar.com.lb)

Отмену перенесли с 14 на 20 марта

Решение о прекращении авиасообщения между Турцией и Грузией, которое должно вступить в силу с 14 марта, отложили до 20 марта. Об этом заявило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции, сообщает "Укринформ".

Так, причина отсрочки не сообщается.

"В рамках нового взаимного соглашения с грузинскими авиакомпаниями дата прекращения взаимного авиасообщения перенесена в 24.00 по местному времени 20 марта 2020 года", - указано в заявлении.

Напомним, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подписал директиву о запрете въезда иностранцам из 9 европейских стран из-за пандемии коронавируса.

Так, с 8:00 субботы, 14 марта, въезд запретили гражданам Германии, Испании, Франции, Австрии, Норвегии, Дании, Швеции, Бельгии и Нидерландов. Запрет также распространяется на иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали вышеназванные страны.

Как писало РБК-Украина, власти Турции принимают необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса Covid-19. Так, в рамках профилактических мероприятий Министерство культуры и туризма Турции рекомендовало туроператорам и отелям перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля.

Добавим, ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа (Covid-19).

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