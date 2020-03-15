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Туреччина та Грузія відстрочили скасування авіарейсів

Новини » Коронавірус     15.03.2020 - 13:43
Туреччина та Грузія відстрочили скасування авіарейсів
Ілюстративне фото (almanar.com.lb)

Скасування перенесли з 14 на 20 березня 

Рішення про припинення авіасполучення між Туреччиною і Грузією, яке мало набути чинності з 14 березня, відклали до 20 березня. Про це заявило Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини, повідомляє "Укрінформ".

Так, причина відтермінування не повідомляється.

"У рамках нової взаємної угоди з грузинськими авіакомпаніями дата припинення взаємного авіасполучення перенесена до 24.00 за місцевим часом 20 березня 2020 року", - вказано у заяві.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу підписав директиву про заборону в'їзду іноземцям з 9 європейських країн через пандемію коронавірусу.

Так, з 8 години суботи, 14 березня, в'їзд заборонили громадянам Німеччини, Іспанії, Франції, Австрії, Норвегії, Данії, Швеції, Бельгії та Нідерландів. Заборона також поширюється на іноземців, які протягом останніх 14 днів відвідували вищеназвані країни.

Як писало РБК-Україна, влада Туреччини вживає необхідних заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу Covid-19. Так, у рамках профілактичних заходів Міністерство культури і туризму Туреччини рекомендувало туроператорам і готелям перенести початок туристичного сезону з кінця березня на кінець квітня.

Додамо, раніше міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа повідомив, що в країні виявлено перший випадок зараження коронавірусом нового типу (Covid-19).

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